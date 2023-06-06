HNH: крупнейший авианосец ВМС США Gerald Ford направился в сторону РФ и пропал

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Манёвры американского авианосца Gerald Ford в Арктике оказались довольно необычными. Об этом заявил журналист Арне Хольм. Самый крупный корабль в мире несколько дней назад прибыл в Норвегию. Однако после того как Gerald Ford покинул порт Осло "воцарилось молчание", указал специалист.

Фото: Википедия

Хольм подчеркнул, что на данный момент местонахождение американского авианосца неизвестно, хотя несколько дней назад мировые СМИ тщательно отслеживали его перемещения. Ясно только одно: Gerald Ford проходил вдоль северного норвежского побережья, которое упирается в Россию.

Более того, командующий Вооружёнными силами Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен также не знает, куда направился авианосец ВМС США. По его словам, маршрут корабля известен только американцам.

"Авианосец, вероятнее всего, находится на военном задании", — сообщил Хольм в материале для High North News (HNH).