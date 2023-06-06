Для мирного урегулирования конфликта на Украине, НАТО необходимо дождаться "сигнала" от России, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.
По её словам, Североатлантическому альянсу необходим чёткий сигнал от Москвы, что российская сторона готова к переговорам. Однако без Киева этот вопрос решать не будут.
"Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам всё ещё нужен сигнал со стороны России", — пояснила премьер на пресс-конференции.
По её мнению, Россия должна чётко дать понять, что готова сесть за стол переговоров. Что делать с официальным запретом на любые диалоги Киева с Москвой, министр не уточнила.
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