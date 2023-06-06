Премьер Дании озвучила сигналы, которые ждёт НАТО по Украине — "Для танго нужны двое"

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Для мирного урегулирования конфликта на Украине, НАТО необходимо дождаться "сигнала" от России, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

По её словам, Североатлантическому альянсу необходим чёткий сигнал от Москвы, что российская сторона готова к переговорам. Однако без Киева этот вопрос решать не будут.

"Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам всё ещё нужен сигнал со стороны России", — пояснила премьер на пресс-конференции.

По её мнению, Россия должна чётко дать понять, что готова сесть за стол переговоров. Что делать с официальным запретом на любые диалоги Киева с Москвой, министр не уточнила.