Глава компании Philip Morris Яцек Ольчак, специализирующейся на производстве табачной продукции, призвал власти Великобритании назвать конкретную дату запрета на сигареты. Об этом сообщает Daily Mail.
Ольчак предложил поступить с табачной продукцией также, как с продажей новых автомобилей на бензине и дизельном топливе. К 2023 году власти королевства обязались запретить их продажу.
Глава Philip Morris считает, что сигареты пора заменить на вейпы, однако сделать это нужно постепенно, чтобы отрасль успела отреагировать. В целях борьбы с курением, считает Ольчак, властям следует посодействовать в исследовании наименее вредных альтернатив сигаретам.
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