Глава табачной компании Philip Morris призвал власти Великобритании назвать дату введения запрета на сигареты

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава компании Philip Morris Яцек Ольчак, специализирующейся на производстве табачной продукции, призвал власти Великобритании назвать конкретную дату запрета на сигареты. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: pixabay.com

Ольчак предложил поступить с табачной продукцией также, как с продажей новых автомобилей на бензине и дизельном топливе. К 2023 году власти королевства обязались запретить их продажу.

Глава Philip Morris считает, что сигареты пора заменить на вейпы, однако сделать это нужно постепенно, чтобы отрасль успела отреагировать. В целях борьбы с курением, считает Ольчак, властям следует посодействовать в исследовании наименее вредных альтернатив сигаретам.