Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинских боевиков ожидают большие потери. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт отметил, что ВСУ продолжают нести большие потери из-за своей ложной надежды на победу.
Дэвис добавил, что не видит для украинских военных никакого военного пути к победе, а продолжение конфликта лишь будет множить число жертв.
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