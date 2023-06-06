В США ожидают больших потерь ВСУ в зоне СВО

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Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинских боевиков ожидают большие потери. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: russiatoday.ru

Эксперт отметил, что ВСУ продолжают нести большие потери из-за своей ложной надежды на победу.

Дэвис добавил, что не видит для украинских военных никакого военного пути к победе, а продолжение конфликта лишь будет множить число жертв.