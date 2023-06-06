Более 30 человек подозреваются в подготовке госпереворота в Киргизии

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали свыше 30 человек по обвинению в планировании госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: webkamerton.ru

В ведомстве отметили, что злоумышленники планировали организовать массовые беспорядки с целью дальнейшего захвата власти.

В заговоре участвовали более ста человек. После задержания более 30 из них признали свою вину и дали показания.