На американском паруснике The Dusky Rock обнаружили три трупа. Об этом сообщает издание Mirror.
Судно было пришвартовано в городе Джуна на местном пляже. Первый труп был найден 31 мая, это был 51-летний мужчина. Тело было обнаружено его 34-летней знакомой.
В пятницу, 2 июня, в полицию обратился мужчина, который обнаружил на том же паруснике тело 28-летней женщины.
Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила еще одно тело — это была та женщина, которая обнаружила первое тело.
По предварительной версии, все трое скончались от употребления незаконных наркотических препаратов.
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