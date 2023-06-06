В США на паруснике при загадочных обстоятельствах обнаружили три трупа

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На американском паруснике The Dusky Rock обнаружили три трупа. Об этом сообщает издание Mirror.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Судно было пришвартовано в городе Джуна на местном пляже. Первый труп был найден 31 мая, это был 51-летний мужчина. Тело было обнаружено его 34-летней знакомой.

В пятницу, 2 июня, в полицию обратился мужчина, который обнаружил на том же паруснике тело 28-летней женщины.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила еще одно тело — это была та женщина, которая обнаружила первое тело.

По предварительной версии, все трое скончались от употребления незаконных наркотических препаратов.