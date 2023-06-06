Украинская армия не готова к классическому крупномасштабному контрнаступлению. Об этом заявил немецкий политолог Герфрид Мюнклер.
Он счёл "выдумкой" сообщения о наступательной операции Киева. По его словам, полномасштабные атаки возможны лишь при численном превосходстве 3:1.
"Украина не в состоянии это сделать. Это европейская выдумка и стремление выдать желаемое за действительное", — подчеркнул Мюнклер в интервью изданию Focus.
Эксперт убеждён в том, что наступление ВСУ не будет соответствовать ожиданиям Западам. Как пояснил специалист, украинские военные продолжат осуществлять атаки на разных участках линии соприкосновения, но такие действия не выльются в крупномасштабное контрнаступление. Мюнклер добавил, что Украину ждёт затяжной конфликт на истощение.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила переход ВСУ в контрнаступление на ряде направлений.
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