Глава МО Украины Резников: посредник в переговорах с РФ должен иметь влияние на Москву

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Потенциальный посредник в мирных переговорах между Москвой и Киевом должен доказать наличие влияния на РФ до того, как он сыграет роль в урегулировании конфликтной ситуации. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Фото: ua-rating.com

По его мнению, России следует продемонстрировать готовность к мирному сосуществованию с Украиной. Для этого ей необходимо вывести все войска с украинской территории, указал Резников. Он добавил, что потенциальный переговорщик должен гарантировать выполнение данного условия.

"После этого мы будем считать, что этот переговорщик имеет влияние на РФ. Если нет, извините, по какой причине мы будем сидеть и тратить время?" — подчеркнул министр в беседе с изданием The Straits Times.

Как отметил Резников, Киев может принять Китай в качестве посредника лишь в том случае, если Пекин заставит Москву покинуть населённые пункты, над которыми ВС РФ установили контроль в ходе СВО.

Ранее глава МО Украины сообщил, что ВСУ не планируют использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении.