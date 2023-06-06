Экс-глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения провалились, однако эти договорённости позволили ему вооружить страну.
Как пояснил политик, после подписания документов на Украину были приглашены инструкторы НАТО. Он также подчеркнул, что в тот период стал приобретать военную технику для ВСУ.
"Во время моего президентства мы построили армию", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera.
Бывший руководитель Украины добавил, что Минские соглашения позволили ему "выиграть время" для поиска оружия, денег и союзников.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал США за позицию в украинском вопросе. По его словам, российский лидер Владимир Путин был готов урегулировать все проблемы с помощью Минских договорённостей, однако Вашингтон не смог заставить Киев выполнять обязательства.
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