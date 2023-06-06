Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

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Экс-глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения провалились, однако эти договорённости позволили ему вооружить страну.

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Как пояснил политик, после подписания документов на Украину были приглашены инструкторы НАТО. Он также подчеркнул, что в тот период стал приобретать военную технику для ВСУ.

"Во время моего президентства мы построили армию", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera.

Бывший руководитель Украины добавил, что Минские соглашения позволили ему "выиграть время" для поиска оружия, денег и союзников.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал США за позицию в украинском вопросе. По его словам, российский лидер Владимир Путин был готов урегулировать все проблемы с помощью Минских договорённостей, однако Вашингтон не смог заставить Киев выполнять обязательства.