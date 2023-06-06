Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МО Украины Резников: посредник в переговорах с РФ должен иметь влияние на Москву
Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг подрыв ВСУ Каховской ГЭС: Это бред, всё спокойно
"Известия": Турция сравнялась с экзотическими странами по стоимости отдыха
Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли в боях около 350 тысяч человек
Почему нельзя оставлять машины с вывернутыми колёсами
Пленный "азовец"* признался в расстреле мирных граждан с детьми
Какие недорогие детали в подвеске могут вызвать проблемы
Подполковник ВС США Дэвис: граждане Украины теряют жизни в ложных надеждах победить Россию
Bloomberg: Польша просит Британию о поддержке в области ПВО для защиты от российских ракет и БПЛА

Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

0:59
Мир

Экс-глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения провалились, однако эти договорённости позволили ему вооружить страну.

Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Как пояснил политик, после подписания документов на Украину были приглашены инструкторы НАТО. Он также подчеркнул, что в тот период стал приобретать военную технику для ВСУ.

"Во время моего президентства мы построили армию", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera.

Бывший руководитель Украины добавил, что Минские соглашения позволили ему "выиграть время" для поиска оружия, денег и союзников.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал США за позицию в украинском вопросе. По его словам, российский лидер Владимир Путин был готов урегулировать все проблемы с помощью Минских договорённостей, однако Вашингтон не смог заставить Киев выполнять обязательства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Одна каша вызывает рост жира на животе, заявила эндокринолог
Одна каша вызывает рост жира на животе, заявила эндокринолог
Последние материалы
Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг подрыв ВСУ Каховской ГЭС: Это бред, всё спокойно
Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
"Известия": Турция сравнялась с экзотическими странами по стоимости отдыха
Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли в боях около 350 тысяч человек
Почему нельзя оставлять машины с вывернутыми колёсами
Пленный "азовец"* признался в расстреле мирных граждан с детьми
Какие недорогие детали в подвеске могут вызвать проблемы
Подполковник ВС США Дэвис: граждане Украины теряют жизни в ложных надеждах победить Россию
Bloomberg: Польша просит Британию о поддержке в области ПВО для защиты от российских ракет и БПЛА
МО РФ: российские бойцы уничтожили на Южно-Донецком направлении восемь танков Leopard и три "француза"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников