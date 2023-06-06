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Bloomberg: Польша просит Британию о поддержке в области ПВО для защиты от российских ракет и БПЛА

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Мир

Польские власти обратились к официальному Лондону с просьбой оказать поддержку в области ПВО для защиты от российских ракет, БПЛА и шпионских шаров, сообщают СМИ.

Bloomberg: Польша просит Британию о поддержке в области ПВО для защиты от российских ракет и БПЛА
Фото: army. mil

Как пояснили в Варшаве, им необходимы средства противовоздушной обороны, чтобы "отражать" удары со стороны России.

"Польское правительство попросило Соединённое Королевство о новой поддержке и технологиях в области ПВО, чтобы помочь ему отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары", — передаёт Bloomberg.

Как подчеркнули в Польше, такая просьба прозвучала на фоне обнаружения "неизвестных воздушных объектов", обнаруженных на территории страны якобы ещё в апреле. Что ответил Лондон, пока неизвестно.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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