Bloomberg: Польша просит Британию о поддержке в области ПВО для защиты от российских ракет и БПЛА

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Польские власти обратились к официальному Лондону с просьбой оказать поддержку в области ПВО для защиты от российских ракет, БПЛА и шпионских шаров, сообщают СМИ.

Фото: army. mil

Как пояснили в Варшаве, им необходимы средства противовоздушной обороны, чтобы "отражать" удары со стороны России.

"Польское правительство попросило Соединённое Королевство о новой поддержке и технологиях в области ПВО, чтобы помочь ему отражать российские ракеты, дроны и шпионские шары", — передаёт Bloomberg.

Как подчеркнули в Польше, такая просьба прозвучала на фоне обнаружения "неизвестных воздушных объектов", обнаруженных на территории страны якобы ещё в апреле. Что ответил Лондон, пока неизвестно.