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Сивков заявил, что США готовят массированный удар ракетами "Томагавк" по России

Мир

Отказ США от информирования России о пусках своих баллистических ракет может быть подготовкой Вашингтона к массированному удару по российской территории. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сивков заявил, что США готовят массированный удар ракетами "Томагавк" по России
Фото: Википедия

Он подчеркнул, что США прекратили взаимодействие с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Москва также приостановила своё участие в соглашении, но есть один нюанс.

"Мы не отказывались от того, чтобы предупреждать США о пусках своих баллистических ракет, чтобы они были уверены, что эти ракеты не представляют для них угрозу. А США заявили, что они не будут больше предупреждать Россию о пусках своих ракет", — объяснил Сивков в эфире телеканала "День ТВ".

Для российской системы противоракетной обороны это значит, что запуск американских баллистических ракет будет квалифицироваться как потенциальная угроза для России, указал эксперт. Более того, аналитик допустил, что это решение может быть подготовкой к массированному удару ракетами с неядерным зарядом.

Сивков не исключает, что США намерены применить крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в случае провального наступления ВСУ.

"Речь пойдёт о массированном ракетном неядерном ударе с целью нейтрализации части российских ракетно-ядерных сил и использованием неядерных ракет "Томагавк", если развитие ситуации на Украине и в прилегающих регионах пойдёт в неблагоприятном для США направлении. А заявлений о том, что они выходят из всех этих договорённостей, не было даже во времена Советского Союза", — добавил военный эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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