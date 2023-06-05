Президент Молдавии Майя Санду решила организовать Евросаммит в своей стране. Лидеры государств приехали для этого "в самое сердце нищеты", заявил журналист Romania TV Виктор Чутаку, сообщает EADaily.
Диктор румынского телевидения жёстко высмеял то, как Кишинёв организовал пафосное, но бесполезное мероприятие.
"Жители Бессарабии имели честь быть запертыми в своих домах, чтобы какой-нибудь нервный и бедный молдаванин не напал на носителей роскошных костюмов, которые спустились с трапов частных самолётов", — отметил Чутаку.
Журналисты назвали мероприятие Санду "сходкой блатных и нищих" и отметили, что участники Евросаммита не обсуждали политические вопросы, а с удовольствием дегустировали молдавские вина и изысканные закуски.
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