Румынское телевидение высмеяло Санду и её Евросаммит: "Сходка блатных и нищих"

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Президент Молдавии Майя Санду решила организовать Евросаммит в своей стране. Лидеры государств приехали для этого "в самое сердце нищеты", заявил журналист Romania TV Виктор Чутаку, сообщает EADaily.

Фото: JÃ�rgen Heinrich, via www.imago-/www.imago-images.de

Диктор румынского телевидения жёстко высмеял то, как Кишинёв организовал пафосное, но бесполезное мероприятие.

"Жители Бессарабии имели честь быть запертыми в своих домах, чтобы какой-нибудь нервный и бедный молдаванин не напал на носителей роскошных костюмов, которые спустились с трапов частных самолётов", — отметил Чутаку.

Журналисты назвали мероприятие Санду "сходкой блатных и нищих" и отметили, что участники Евросаммита не обсуждали политические вопросы, а с удовольствием дегустировали молдавские вина и изысканные закуски.