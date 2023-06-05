NYT: официальные лица Соединённых Штатов подтвердили начало контрнаступления ВСУ

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Американские чиновники утверждают, что военные спутники Соединённых Штатов фиксируют активность на позициях ВСУ, что говорит о начале контрнаступления, пишет The New York Times, ссылаясь на официальные лица США.

Фото: РИА Новости

Это стало возможным благодаря инфракрасным устройствам, которыми оснащены спутники. Они могут отслеживать артиллерийский огонь и пуски ракет. Однако это могут быть и ложные манёвры, пишет источник.

Военкоры со вчерашнего дня сообщают об активности украинских войск на различных направлениях.