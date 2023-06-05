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Экс-депутат Латвии попросил сограждан перестать пить и обвинять русских в своих бедах

0:49
Мир

Алдис Гобземс, ранее занимавший должность депутата латвийского сейма, призвал граждан Латвии перестать активно употреблять алкоголь и винить во всех бедах русских. Как подчёркивает информационный портал EADaily, латыши должны научиться признавать свои пороки и пытаться их искоренить.

Экс-депутат Латвии попросил сограждан перестать пить и обвинять русских в своих бедах
Фото: sputniknews.ru

"Русские не виноваты во всех бедах латышей. Научитесь принимать друг друга, поддерживать, помогать, понимать. Перестаньте пить — уже пьёте двести лет. И удивляетесь, что вы — самый бедный народ в Европе".

Страна поддастся какому-либо прогрессу только в том случае, когда жители Латвии захотят это осуществить. Гобземс уточняет, что отсутствие радости жизни не позволяет латышам вздохнуть полной грудью.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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