Алдис Гобземс, ранее занимавший должность депутата латвийского сейма, призвал граждан Латвии перестать активно употреблять алкоголь и винить во всех бедах русских. Как подчёркивает информационный портал EADaily, латыши должны научиться признавать свои пороки и пытаться их искоренить.
"Русские не виноваты во всех бедах латышей. Научитесь принимать друг друга, поддерживать, помогать, понимать. Перестаньте пить — уже пьёте двести лет. И удивляетесь, что вы — самый бедный народ в Европе".
Страна поддастся какому-либо прогрессу только в том случае, когда жители Латвии захотят это осуществить. Гобземс уточняет, что отсутствие радости жизни не позволяет латышам вздохнуть полной грудью.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.