InfoBrics: дела Зеленского плохи — Запад готовит замену украинскому президенту

На фоне роста геополитической напряженности и неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске, стали слышны недовольства среди украинских политических элит. Бразильский политолог Лукас Лейрос делится своими выводами о возможной замене украинского президента Владимира Зеленского.

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По мнению Лейрос, в настоящий момент в Киеве происходят внутренние споры о том, кто может занять место Зеленского, поскольку его руководство страной оказалось крайне неудовлетворительное. Информацию об этом передает издание InfoBrics.

Согласно словам Лейройса, в последнее время стало всё чаще слышно о предполагаемых политических переменах на Украине, в том числе о возможной замене президента. Деятельность Зеленского вызывает критику как внутри страны, так и за её пределами. Особенно акцентируется внимание на его последнем продолжительном международном турне, которое было воспринято как попытка уклониться от проблем. Зеленский покинул Украину в то время, когда ситуация в Артёмовске стала критической для ВСУ. Это привело к тому, что в глазах мирового сообщества Зеленский стал считаться трусом и дезертиром.

Лейросу отмечает, что Зеленский получил широкую международную поддержку во время своей поездки. Поэтому его дальнейшее пребывание у власти выглядит сомнительным.

Согласно информации InfoBrics, на Западе рассматриваются две возможные кандидатуры для замены Зеленского. В первую очередь, в списке идёт главком ВСУ Валерий Залужный. Однако его текущее состояние здоровья вызывает определённые вопросы, так как сообщалось, что он получил серьёзное ранение.

Второй возможный кандидат на роль замены Зеленского - глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он пользуется серьёзным авторитетом как на Украине, так и на Западе. Однако некоторые западные элиты неодобрительно относятся к его контроверзным заявлениям в прессе и считают, что это наносит ущерб США и странам ЕС.

Лукас Лейрос отмечает, что Украина и Запад лишь пытаются выглядеть единым и сплоченным кулаком. Однако у них есть серьёзные проблемы с внутренним управлением.