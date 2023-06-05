В интервью для Newsweek экс-офицер британской разведки Филипп Ингрэм заявил, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась гораздо раньше, чем об этом сообщили СМИ.
По его словам, первая фаза контрнаступления украинских сил началась несколько недель назад. На этом этапе Киев стремился подготовить боевую инфраструктуру и нанести удары по объектам материально-технического обеспечения, командным пунктам и системам противовоздушной обороны России. В настоящее время украинская сторона готовится к следующему шагу, переходя к активной разведке.
Военный из Великобритании заявляет, что, вероятно, мы сейчас наблюдаем переход ко второй фазе операции. ВСУ проводят разведку на линии фронта в различных регионах и стремятся создать путаницу у российских войск, чтобы сбить их с толку относительно направления предполагаемых ударов.
Вчера, 4 июня, украинские военные предприняли попытку прорваться на пяти участках фронта, пишут журналисты Newsweek. Российским войскам удалось отразить атаку и нанести значительный ущерб противнику. За одни сутки были уничтожены около 600 солдат ВСУ и несколько десятков бронетехники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.