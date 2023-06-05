Newsweek: экс-офицер британской разведки Игнрэм раскрыл детали первой фазы контрнаступления ВСУ

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В интервью для Newsweek экс-офицер британской разведки Филипп Ингрэм заявил, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась гораздо раньше, чем об этом сообщили СМИ.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, первая фаза контрнаступления украинских сил началась несколько недель назад. На этом этапе Киев стремился подготовить боевую инфраструктуру и нанести удары по объектам материально-технического обеспечения, командным пунктам и системам противовоздушной обороны России. В настоящее время украинская сторона готовится к следующему шагу, переходя к активной разведке.

Военный из Великобритании заявляет, что, вероятно, мы сейчас наблюдаем переход ко второй фазе операции. ВСУ проводят разведку на линии фронта в различных регионах и стремятся создать путаницу у российских войск, чтобы сбить их с толку относительно направления предполагаемых ударов.

Вчера, 4 июня, украинские военные предприняли попытку прорваться на пяти участках фронта, пишут журналисты Newsweek. Российским войскам удалось отразить атаку и нанести значительный ущерб противнику. За одни сутки были уничтожены около 600 солдат ВСУ и несколько десятков бронетехники.