Лукашенко заявил, что всегда называл Калининградскую область своей

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Александр Лукашенко рассказал, что Калининградская область во времена СССР находилась под ответственностью Белоруссии.

Фото: Ютуб

Президент Белоруссии встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Белорусский лидер напомнил о близости региона с Белоруссией.

"Белоруссия в Советском союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я её всегда называл своей", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вовсе не хочет, чтобы россияне подумали о намерении Белоруссии захватить российский регион

"Хотя это наверное было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе", — отметил глава дружественной республики.

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