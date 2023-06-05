Александр Лукашенко рассказал, что Калининградская область во времена СССР находилась под ответственностью Белоруссии.
Президент Белоруссии встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Белорусский лидер напомнил о близости региона с Белоруссией.
"Белоруссия в Советском союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я её всегда называл своей", — сказал Лукашенко.
Он отметил, что вовсе не хочет, чтобы россияне подумали о намерении Белоруссии захватить российский регион
"Хотя это наверное было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе", — отметил глава дружественной республики.
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