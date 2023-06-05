Дмитрий Савельев: западные кураторы стремятся отделить Россию от Азии

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В последнее время бюджет Агентства США по международному развитию (USAID) на реализацию антироссийских проектов в государствах Средней Азии значительно вырос. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что проискам западных кураторов Россия может противопоставить системную совместную работу со среднеазиатскими партнёрами во всех сферах.

Фото: Pravda.Ru

— Только за последний год несколько государственных функционеров США, включая и главу госдепартамента Энтони Блинкена, совершили поездки по странам Средней Азии, спонсируя работу неправительственных структур по "борьбе с влиянием российских новостных агентств и телеканалов". Одним из способов "укрепления демократии" стало финансирование USAID IV форума "Центрально-Азиатской ЛГБТ+ Платформы", состоявшегося весной текущего года в Кыргызстане. А представитель Анджали Каур прямо заявила, что США ставят задачу "разъединить экономики" России и стран Средней Азии. Все эти действия нацелены на то, чтобы втянуть государства региона в сферу влияния Соединённых Штатов и вынудить их к соблюдению мер санкционного режима в отношении России.

Тем не менее сами западные эмиссары признают провал подобных попыток, так как традиционные ценности в среднеазиатских странах возведены в ранг государственной политики, а народы наших стран длительное время живут в едином цивилизационном пространстве. Например, продажи книг на русском языке в республиках Средней Азии не только не падают, но даже показывают тенденцию к росту. Россия является основным торговым партнёром для стран Средней Азии, а объём инвестиций в их экономики и товарооборот составляют десятки миллиардов долларов. И кстати, давно пора уходить от измерения нашего товарооборота в иностранных валютах, переводя их в национальные валюты.

В любом случае экономические успехи не дают России повода для самоуспокоения. Не стоит полагаться только на память об общем историческом прошлом, а лихорадочным попыткам Запада по раскачиванию политической ситуации в регионе мы должны противопоставить комплексное выстраивание отношений на принципах взаимоуважения и равноправия. Совместные проекты в экономической и культурной сферах могут не только сблизить наши народы ещё больше, но и стать отличным драйвером развития для всех их участников.