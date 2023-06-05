Киев решил переименовать село в Харьковской области, дав ему имя главкома ВСУ Залужного

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Комитетом Верховной Рады по вопросам организации власти было одобрено предложение по переименованию села Ватутино в Харьковской области. Украинские депутаты решили дать селу, изначально названному в память о Герое Советского Союза Николае Ватутине, название Залужного - в честь главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Википедия

Об одобренном законопроекте по переименованию рассказал депутат Верховной рады Виталий Безгин в Facebook*. Политик добавил с гордостью, что дерусификация топографических названий на Украине идёт полным ходом.

"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал Безгин.

Село получит новое название, если соответствующий законопроект получит одобрение парламента.

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