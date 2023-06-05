На территорию частично признанной Республики Косово, расположенной в Юго-Восточной Европе, начали подступать дополнительные силы со стороны НАТО: основная часть подкрепления состоит из 500 турецких военнослужащих, которые находятся в 65-й мотострелковой бригаде Турции.
"Подкрепления НАТО начали прибывать в Косово в понедельник (5 июня 2023 г.) после неспровоцированного и неприемлемого насилия, в результате которого в ходе столкновений на прошлой неделе 30 миротворцев KFOR получили ранения".
Отмечается, что турецкий батальон планирует быть в Косове "столько времени, сколько потребуется".
Ранее стали известны подробности столкновения протестующих на севере Косова и Метохии от 29 мая: как сообщает президент Сербии Александр Вучич, полицейские самопровозглашённой республики стали инициаторами стычки с военным контингентом НАТО KFOR.
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