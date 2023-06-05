Генерал Ходжес заявил о неспособности НАТО сдерживать Россию

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НАТО не способно к сдерживанию России в той степени, в которой ему бы этого хотелось. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Фото: life.ru

Главной проблемой Альянса в этом плане генерал назвал недостаток мобильности, заявив, что русские всегда оказываются быстрее.

"Быть ​​быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой", — объяснил Ходжес в интервью газете Washington Post.

Авторы, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, добавили, что для того, чтобы "дать отпор России" и сохранить уже занятые территории, Альянсу придётся полностью пересмотреть свою стратегическую концепцию, а это произойдёт ещё, видимо, очень не скоро.