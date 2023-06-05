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NYT: Запад может отказать в поддержке Киеву из-за проблемы, связанной с ВСУ

1:28
Мир

Украинские военные часто демонстрируют нацистскую символику, из-за чего Запад может отказаться поддерживать Киев. Об этом сообщают обозреватели газеты The New York Times.

NYT: Запад может отказать в поддержке Киеву из-за проблемы, связанной с ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

"Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека", — написали журналисты.

Однако слова представителей киевской власти, утверждающей, что они не поддерживают нацистскую идеологию, расходятся с внешним видом солдат ВСУ, на форме которых часто можно увидеть отличительные знаки нацистской Германии. При этом многие из них утверждают, что таким образом происходит демонстрация не идеологии, а суверенитета Украины.

По словам исследователя международных ультраправых движений Майкла Колборна, очень странным является то, что украинские власти "не признают или не хотят понять", каким является восприятие такого рода символов в других странах мира.

Западу предстоит непростой выбор: признать наличие нацистской символики в рядах ВСУ, а значит, и правоту России, начавшей борьбу в фашизмом и национализмом на Украине, или продолжать делать вид, что он ничего не замечает, но тогда нацистские идеи будут распространяться ещё сильнее.

"Украинцы должны осознавать, что эти образы подрывают поддержку страны", — заключили авторы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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