Киевское руководство будет с удовольствием наблюдать за вооружённым конфликтом, который начнётся на российской территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он надеется, что боевые действия перенесутся с Украины в Россию, после чего Москва "будет испытывать боль". Тогда россияне почувствуют, что такое ракетные удары, добавил Подоляк. Однако советник ОП не может сказать, когда именно планы Киева будут реализованы.
"Это может быть очень быстро, может быть медленно", — отметил он в интервью Telegram-каналу "Труха"
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.