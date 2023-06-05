Михаил Подоляк пообещал перенести боевые действия на территорию России

Киевское руководство будет с удовольствием наблюдать за вооружённым конфликтом, который начнётся на российской территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

Он надеется, что боевые действия перенесутся с Украины в Россию, после чего Москва "будет испытывать боль". Тогда россияне почувствуют, что такое ракетные удары, добавил Подоляк. Однако советник ОП не может сказать, когда именно планы Киева будут реализованы.

"Это может быть очень быстро, может быть медленно", — отметил он в интервью Telegram-каналу "Труха"