Гурулёв призвал применить тактическое ядерное оружие по аэродромам НАТО

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Запад намерен поставить на Украину боевые самолёты, которые понадобятся ВСУ для запуска крылатых ракет по российским объектам. На этом фоне ВКС РФ начали наносить мощные удары по аэродромам на территории Незалежной. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: goodfon.ru

"На аэродроме в Староконстантинове уничтожили всё, что можно было, но это не значит, что аэродром навсегда выведен из строя. Полосу и систему навигации восстановят, бочки с топливом подгонят. Это эффективная работа, но не фатальная", — отметил он в своём Telegram-канале.

Более того, западные лидеры продолжают говорить о желании "расчленить" Россию на мелкие части. Гурулёв напомнил о доктрине, где в одном из пунктов указано, что в случае угрозы нашему государству Москва имеет право применить ядерное оружие. Именно тактические боеприпасы успешно уничтожат все аэродромы противника, считает депутат.

"Если эта авиация будет взлетать с аэродромов НАТО, то они тоже должны быть поражены. Сразу все закроют рот. Зеленского приглашать никуда не будет, потому что не будет Зеленского. К этому надо идти, а бояться не надо", — сделал вывод генерал.