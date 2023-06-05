Варшава получит первые южнокорейские РСЗО Chunmoo в августе

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Арсенал польской армии пополнится южнокорейскими реактивными системами залпового огня K239 Chunmoo: такое оружие Варшава получит впервые. Об этом проинформировал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, добавив, что поставки ожидаются в августе текущего года.

Фото: espreso.tv

"Благодаря сотрудничеству с Южной Кореей в августе этого года первые артиллерийские системы Chunmoo с дальностью до 300 км попадут в распоряжение польской армии".

Стало известно о поставках в Польшу американских танков Abrams: первая партия прибудет на территорию Варшавы в конце июня.