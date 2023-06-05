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Daily Express: Лондон с опасением ждёт русскую ответку за мост и "Северные потоки"

2:26
Мир

Британия рассуждает о возможности "русской ответки" за Крымский мост, помощь ВСУ и "Северные потоки", в том числе диверсий российских военных против инфраструктуры страны в "ближайшее время", пишет Daily Express.

Daily Express: Лондон с опасением ждёт русскую ответку за мост и "Северные потоки"
Фото: Stable Diffusion: London on fire

Ситуацию с "Северным потоком", с помощью в диверсиях против Крымского моста и инфраструктуры РФ, в работе спецназа у границ России и т. д. не забыли в первую очередь её исполнители, потому и ждут то ли мести, то ли ответной реакции.

Журналисты высказались в том ключе, что "высокопоставленный российский чиновник” (речь идет о Дмитрии Медведеве) обвинил Великобританию в том, что она ведет "необъявленную войну против России". Также прозвучало предупреждение о том, что активно действующие против России армия и политики Британии в этом случае станут военной целью.

Британия продолжает настаивать на том, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается непосредственной угрозой для Украины, Великобритании и существующего миропорядка.

СМИ отмечают, что у британских властей существует "диалектическая проблема":

  • Вашингтон и Лондон предоставляют Киеву вооружения при условии, что Украина не станет применять их для нанесения ударов внутри России. Такая оговорка, в частности, была условием поставки партии крылатых ракет Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине.
  • При этом мнение министров Британии таково: "Украина имеет право в рамках своих усилий по самообороне проецировать силу на российскую территорию, если это может помешать Кремлю проводить его специальную военную операцию".

Несмотря на очередные попытки выдавать желаемое за действительное, обозреватели издания выразили озабоченность тем, что Россия вполне способна перейти от обороны к наступлению.

Британские власти беспокоит именно тот факт, что "Москва может совершить диверсионные акты против критически важной инфраструктуры страны", а страна "до сих пор крайне уязвима для секретных атак на подводные кабели и трубопроводы".

"Украина должна быть низложена, враги — уничтожены, победа будет за Россией. Великобритания должна превратиться в стеклянный остров" — так звучит самый популярный (и, видимо, российский) комментарий к статье, вызвавший тысячи "лайков" и сотни ответов в соцсетях.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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