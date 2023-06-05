Британия рассуждает о возможности "русской ответки" за Крымский мост, помощь ВСУ и "Северные потоки", в том числе диверсий российских военных против инфраструктуры страны в "ближайшее время", пишет Daily Express.
Ситуацию с "Северным потоком", с помощью в диверсиях против Крымского моста и инфраструктуры РФ, в работе спецназа у границ России и т. д. не забыли в первую очередь её исполнители, потому и ждут то ли мести, то ли ответной реакции.
Журналисты высказались в том ключе, что "высокопоставленный российский чиновник” (речь идет о Дмитрии Медведеве) обвинил Великобританию в том, что она ведет "необъявленную войну против России". Также прозвучало предупреждение о том, что активно действующие против России армия и политики Британии в этом случае станут военной целью.
Британия продолжает настаивать на том, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается непосредственной угрозой для Украины, Великобритании и существующего миропорядка.
СМИ отмечают, что у британских властей существует "диалектическая проблема":
Несмотря на очередные попытки выдавать желаемое за действительное, обозреватели издания выразили озабоченность тем, что Россия вполне способна перейти от обороны к наступлению.
Британские власти беспокоит именно тот факт, что "Москва может совершить диверсионные акты против критически важной инфраструктуры страны", а страна "до сих пор крайне уязвима для секретных атак на подводные кабели и трубопроводы".
"Украина должна быть низложена, враги — уничтожены, победа будет за Россией. Великобритания должна превратиться в стеклянный остров" — так звучит самый популярный (и, видимо, российский) комментарий к статье, вызвавший тысячи "лайков" и сотни ответов в соцсетях.
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