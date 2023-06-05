Глава Минобороны Индии обсудил с мнистром обороны США укрепление сотрудничества

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По итогам прошедшей встречи между главой Минобороны Индии Раджнатх Синг и министром обороны США Ллойдом Остином было обсуждено укрепление сотрудничества в области защиты территориальных границ. Такой информацией поделился индийский политик в Twitter.

Фото: regnum.ru

"Наши переговоры были посвящены укреплению сотрудничества в области обороны в нескольких областях, включая сближение стратегических интересов и расширение сотрудничества в области безопасности".

Отмечается, что партнёрство Индии и США является незаменимым сотрудничеством для успешного поддержания "свободного, открытого и подчиняющегося правилам" Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Денис Алипов, посол России в Нью-Дели, выразил мнение, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.