По итогам прошедшей встречи между главой Минобороны Индии Раджнатх Синг и министром обороны США Ллойдом Остином было обсуждено укрепление сотрудничества в области защиты территориальных границ. Такой информацией поделился индийский политик в Twitter.
"Наши переговоры были посвящены укреплению сотрудничества в области обороны в нескольких областях, включая сближение стратегических интересов и расширение сотрудничества в области безопасности".
Отмечается, что партнёрство Индии и США является незаменимым сотрудничеством для успешного поддержания "свободного, открытого и подчиняющегося правилам" Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее Денис Алипов, посол России в Нью-Дели, выразил мнение, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.
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