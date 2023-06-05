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Кардинал Дзуппи посетит Киев в качестве посланника Папы Римского в июне

1:01
Мир

Посланником Папы Римского на территорию Киева выступит глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи: в период с 5 по 6 июня представитель церкви посетит Украину, чтобы обсудить вопрос по урегулированию украинского конфликта.

Кардинал Дзуппи посетит Киев в качестве посланника Папы Римского в июне
Фото: sib-catholic.ru

"Настоящим объявляется, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Зуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев в качестве посланника Святого Отца Франциска".

Как сообщает служба печати Святого престола, главная цель официального визита заключается в том, чтобы выслушать мнение властей Украины о путях достижения мира.

Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие на проведение переговоров со спецпосланниками Папы Римского Франциска по урегулированию украинского кризиса.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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