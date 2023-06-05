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На борту разбившегося в США бизнес-джета находились дочь и внучка предпринимателя, жертвовавшего деньги Трампу

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Мир

Упавший при загадочных обстоятельствах на территории США бизнес-джет принадлежал компании Encore Motors of Melbourne. Об этом сообщает New York Times.

На борту разбившегося в США бизнес-джета находились дочь и внучка предпринимателя, жертвовавшего деньги Трампу
Фото: СК РФ

На борту самолета находилась дочь главы компании Джона Румпеля, а также его двухлетняя внучка и няня.

Румпель заявил, что борт за минуту потерял высоту шесть тысяч метров, при крушении на такой скорости никто не смог бы выжить.

Как отмечает издание Daily Beast, глава указанной компании жертвовал денежные средства кандидатам от Республиканской партии, в том числе бывшему президенту США Дональду Трампу.

Напомним, бизнес-джет Cessna Citation разбился в воскресенье, 4 июня, врезавшись в гористую местность на юго-западе штата Вирджиния.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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