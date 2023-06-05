Упавший при загадочных обстоятельствах на территории США бизнес-джет принадлежал компании Encore Motors of Melbourne. Об этом сообщает New York Times.
На борту самолета находилась дочь главы компании Джона Румпеля, а также его двухлетняя внучка и няня.
Румпель заявил, что борт за минуту потерял высоту шесть тысяч метров, при крушении на такой скорости никто не смог бы выжить.
Как отмечает издание Daily Beast, глава указанной компании жертвовал денежные средства кандидатам от Республиканской партии, в том числе бывшему президенту США Дональду Трампу.
Напомним, бизнес-джет Cessna Citation разбился в воскресенье, 4 июня, врезавшись в гористую местность на юго-западе штата Вирджиния.
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