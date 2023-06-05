Бельгийские власти намерены потребовать у официального Киева объяснений, по какой причине ВСУ применили при атаке на Белгородскую область России оружие, поставленное Брюсселем, сообщили аналитики.
Так, бельгийские власти подчеркнули, что техника и оружие предназначены исключительно для обороны Украины.
"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — пишет Le Soir.
В каком контексте Бельгия хочет получить от Киева разъяснения, и когда конкретно свяжется с властями Незалежной, не уточняется.
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