Le Soir: Киев ждут неприятности из-за бельгийского оружия под Белгородом

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Бельгийские власти намерены потребовать у официального Киева объяснений, по какой причине ВСУ применили при атаке на Белгородскую область России оружие, поставленное Брюсселем, сообщили аналитики.

Фото: vk.com/gladkov_vv

Так, бельгийские власти подчеркнули, что техника и оружие предназначены исключительно для обороны Украины.

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — пишет Le Soir.

В каком контексте Бельгия хочет получить от Киева разъяснения, и когда конкретно свяжется с властями Незалежной, не уточняется.