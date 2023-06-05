Сотрудники полиции американского штата Вирджиния не обнаружили на месте падения бизнес-джета Cessna Citation выживших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее самолет нарушил воздушное пространство города Вашингтон. Для перехвата бизнес-джета были подняты боевые истребители.
Экипаж самолета не реагировал на попытки установить с ним связь, а позднее он разбился, врезавшись в гористую местность на западе штата.
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