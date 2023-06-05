Немецкий политолог Меркель назвал главную причину краха украинской армии

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Масштабные поставки Украине западного оружия не спасут ВСУ от предстоящего краха, заявил немецкий политолог Вольф Меркель.

Фото: rusvesna.su

По его словам, у Вооружённых сил Украины люди кончатся раньше. чем оружие. Так как Россия способна пополнить ряды армии в среднем на 45 миллионов в случае острой необходимости.

"Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", — заявил политолог в эфире Spiegel TV.

Откуда у политолога данные о возможной численности российской армии, а именно показатель в 45 миллион, он не уточнил. Однако Меркель подчеркнул, что в таком случае, Киеву просто не понадобиться оружие, ведь не останется тех, кто мог бы участвовать в боях с его помощью.