Американский помощник лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не могут предсказать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
В ходе интервью на телеканале CNN Салливан подчеркнул непредсказуемость украинского конфликта. Он отметил, что развитие событий на поле боя будет иметь решающее значение для прогресса мирных переговоров. Помощник лидера по нацбезопасности подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто через переговоры.
Таким образом представитель США признал сложность предсказания временных рамок для мирных переговоров. Однако он подчеркнул важность урегулирования конфликта и необходимость достижения соглашения за столом переговоров.
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