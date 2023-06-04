Manager Magazin: Запад в тупике из-за загадочных манёвров России с золотом

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Загадочные манёвры России с золотыми запасами вызывают вопросы у западных экспертов. Об этом сообщает немецкий журналист Кристоф Роттвильм.

Фото: Fotodom.ru/DP

В течение многих лет Центральные банки по всему миру снижали свои золотые резервы, предпочитая другие активы. Однако недавно ситуация резко изменилась, и теперь ЦБ активно увеличивают свои золотые запасы. Действия России в отношении золота, по словам Роттвильма, представляют особый интерес. Об этом он пишет в Manager Magazin.

"В прошлом году Центральные банки по всему миру приобрели более 1100 тонн золота, что в два раза больше, чем в предыдущем году", — поделился автор немецкого журнала.

Эта тенденция продолжается и в 2023 году, поскольку Центральные банки приобрели 228 тонн драгоценного металла только за первые три месяца текущего года. Эксперты утверждают, что такой спрос на золото обусловлен геополитической нестабильностью в мире. Главный стратег Всемирного совета по золоту Джон Рид считает, что одним из факторов, побудивших Центральные банки приобретать золото, стал украинский конфликт. Напряженность, связанная с Тайванем, также оказывает влияние.

"Большие запасы золота в портфеле обеспечивают безопасность в случае внезапных политических кризисов", — отметил Джон Рид.

Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире. Ранее она экспортировала часть своего драгоценного металла в европейские страны. Однако введение санкций привело к затруднениям в этой практике. Тем не менее западные аналитики уверены, что Россия продолжает экспортировать своё золото, обходя ограничения. Именно это вызывает тупик в понимании западных представителей, которые не знают, кому именно Россия продаёт своё золото.

"Мы не имеем информации о том, кому Россия реализует своё золото", — признался Джон Рид.