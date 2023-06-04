Tencent: элитная бригада ВСУ дала "пощёчину" — Зеленский теряет контроль над армией

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Элитная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабила контроль президента Зеленского над армией. Об этом пишет китайское издание Tencent.

Фото: topwar.ru

Президент Украины недавно совершил несколько поездок в западные страны, где настаивал на увеличении поставок оружия. Владимир Зеленский усиленно акцентировал внимание на мужестве украинских военных и их борьбе с российскими силами, стремясь придать своим словам большую убедительность. Однако недавнее происшествие в Донбассе, где российские солдаты схватили в плен две группы украинских военных, включая элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ, не только смутило западных партнёров, но и подорвал авторитет Зеленского.

По мнению китайских экспертов, 81-я бригада считается элитной в украинской армии. В зимнее время бойцы этой бригады прошли обучение в странах НАТО, а их участие в боевых действиях было отмечено уже в марте. Сдача этих хорошо подготовленных военных в плен подрывает авторитет Зеленского.

В статье отмечается, что инцидент вызывает опасения и вопросы о лидерстве президента и верности украинской армии. Зеленский обещал решить территориальные споры с помощью военных средств, но данное происшествие показывает его неспособность контролировать волю и действия армии.

Кроме того, авторы статьи указывают, что теперь лидерство Зеленского также подвергается сомнениям на Западе. Возможно, ему придётся объяснять, почему обученные в странах НАТО солдаты сдавались в плен вместо того, чтобы защищать интересы Украины и её союзников.