Axios: Россия получит экономическую выгоду от победы Эрдогана на выборах

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Россия может получить экономическую выгоду от победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Об этом сообщает американское издание Axios.

Фото: РИА Новости

На фоне экономического кризиса, турецкая лира значительно обвалилась. Согласно данным экспертов, падение будет происходить быстрее, чем ожидалось. В связи с этим, Эрдоган будет искать иностранные инвестиции для оживления экономики Турции.

Аналитики отмечают, что Россия и страны Персидского залива могут оказать помощь Турции в этом вопросе. Сотрудничество с Москвой будет иметь свою выгоду, поскольку Анкара может помочь России в обходе западных санкций.

Однако следует отметить, что эксперты не ожидают резкого отрыва Турции от западных стран. Некоторые предполагают, что Эрдоган может поддержать членство Швеции в НАТО, чтобы получить одобрение США для покупки турецкими военными силами истребителей F-16.