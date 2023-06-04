Россия может получить экономическую выгоду от победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Об этом сообщает американское издание Axios.
На фоне экономического кризиса, турецкая лира значительно обвалилась. Согласно данным экспертов, падение будет происходить быстрее, чем ожидалось. В связи с этим, Эрдоган будет искать иностранные инвестиции для оживления экономики Турции.
Аналитики отмечают, что Россия и страны Персидского залива могут оказать помощь Турции в этом вопросе. Сотрудничество с Москвой будет иметь свою выгоду, поскольку Анкара может помочь России в обходе западных санкций.
Однако следует отметить, что эксперты не ожидают резкого отрыва Турции от западных стран. Некоторые предполагают, что Эрдоган может поддержать членство Швеции в НАТО, чтобы получить одобрение США для покупки турецкими военными силами истребителей F-16.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.