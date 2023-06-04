В Вашингтоне надеются, что ожидаемое контрнаступление ВСУ даст Киеву возможность взять под контроль территории, имеющие стратегическую значимость, которые на данный момент контролирует Россия. Об ожиданиях США, касающихся украинского наступления, рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
При этом представитель Белого дома не уточнил, на захват каких территорий рассчитывают США.
Американский чиновник напомнил, что Киев может рассчитывать на всестороннюю военную поддержку Вашингтона, чтобы на мирных переговорах, которые рано или поздно произойдут, киевские власти имели имели более выгодную позицию.
Представитель Белого дома добавил, что в США не сомневаются в том, что наступательные действия ВСУ будут успешными.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.