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Американский политик Янг: США помогали бандеровцам с целью развалить СССР и Россию

1:06
Мир

Власти Соединённых Штатов с минувшего века активно помогали укронацистам с целью использования их против Советского Союза и Российской Федерации. Такое мнение выразил сегодня политик из США Джеффри Янг, претендующий на должность губернатора американского штата Кентукки, пишет РИА Новости.

Американский политик Янг: США помогали бандеровцам с целью развалить СССР и Россию
Фото: Правда.Ру

"В течение последних 80-х лет вся американская поддержка украинских нацистов имела одну цель: развалить СССР, затем Россию, превратить Украину в огромную базу НАТО, нацеленную на саму Россию, — говорится в сообщении Янга в социальной сети. — И, наконец, раздробить Россию на куски и завоевать их, поработив российский народ".

Политик из США акцентировал внимание на том, что именно таковы цели, преследуемые нацистской Германией. Таким образом Янг прокомментировал материал об операции "Аэродинамик", в ходе которой "сотрудники ЦРУ обеспечивали финансирование бандеровского подполья на территории Западной Украины по завершению Второй мировой войны".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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