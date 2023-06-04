Поведение киевских властей охарактеризовалось "новой фазой военно-политической истерии". В связи с этим российским военным нужно мобилизоваться для отражения провокаций и атак противника. С таким заявлением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные граждане — к действиям по системе гражданской обороны", — сказал Сальдо в разговоре с РИА Новости.
Ранее Сальдо высказался по поводу "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Врио губернатора заявил, что желания украинского лидера являются неприемлемыми для России, а его "формула мира" — ничтожна с юридической точки зрения.
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