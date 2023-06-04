Ульянов: новый визит главы МАГАТЭ в Москву возможен

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Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), может снова посетить Москву. Однако, как сообщает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, точных договорённостей пока нет, так же как и конкретных дат визита.

Фото: РБК

"Конечно, возможен. Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали".

Напомним, что Гросси за 2022 год посещал Россию трижды: переговоры проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.