Столтенберг посетит Стамбул, чтобы встретиться с Эрдоганом и обсудить вступление Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Стамбуле, чтобы обсудить процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом стало известно от канцелярии турецкого президента.

Фото: www.aa.com.tr

Встреча, вероятно, состоится в рабочем офисе президента Долмабахче в закрытом для СМИ режиме. Начало намечено на 14:00 по мск.

Напомним, что Турция продолжает отрицать вступление Швеции в Североатлантический альянс, так как, в первую очередь, требует выдать обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. Стокгольм решительно ответил на заявленные условия Анкары, сказав, что выдачу конкретных лиц должен решать только шведский суд, этот вопрос вне компетенции правительства.