Представители 20 крупнейших разведывательных ведомств мировых держав тайно встретились в Сингапуре, сообщили американские СМИ.
Несмотря на напряженность в отношениях между странами, во встрече приняли участие глава нацразведки США Аврил Хейнс и директор китайской разведывательной службы.
"Среди разведок существует негласный кодекс, позволяющий им общаться, когда формальная и открытая дипломатия он заходит в тупик. Это очень важный фактор во времена напряженности", — пояснил источник агентству Reuters.
Он добавил, что прошедшая секретная встреча — это важный пункт в "международной теневой повестке дня". На ней представители ведомств обсудили намерения сторон и озвучили некоторые цели на ближайшее будущее.
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