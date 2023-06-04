Reuters: главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре

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Представители 20 крупнейших разведывательных ведомств мировых держав тайно встретились в Сингапуре, сообщили американские СМИ.

Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

Несмотря на напряженность в отношениях между странами, во встрече приняли участие глава нацразведки США Аврил Хейнс и директор китайской разведывательной службы.

"Среди разведок существует негласный кодекс, позволяющий им общаться, когда формальная и открытая дипломатия он заходит в тупик. Это очень важный фактор во времена напряженности", — пояснил источник агентству Reuters.

Он добавил, что прошедшая секретная встреча — это важный пункт в "международной теневой повестке дня". На ней представители ведомств обсудили намерения сторон и озвучили некоторые цели на ближайшее будущее.