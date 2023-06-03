Глава Минобороны КНР Ли Шанфу выступил с инициативой об использовании "всех возможных средств" для прекращения украинского конфликта.
Китайский министр выразил своё мнение в ходе переговоров с коллегой из Украины Алексеем Резниковым в рамках проходящего в Сингапуре форума по вопросам безопасности, сообщает Bloomberg.
Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов сообщил в свою очередь о том, что Киев всячески стремился к "углублению понимания официальным Пекином ситуации, сложившейся на местах". Ли Шанфу пообещал, что военные связи с Украиной будут расширены, резюмировал Гаврилов.
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