Эрдоган назначил Джевдета Йылмаза вице-президентом Турции

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Джевдет Йылмаз стал новым вице-президентом Турции, сместив с поста Мехмета Шимшека: таков указ лидера государства Реджепа Тайип Эрдогана.

Фото: Радио "Комсомольская правда"

Также известно о смене основного состава министров в новом кабмин, включая глав МИД, Минобороны, Минфина и МВД: главой иностранного ведомства стал Хакан Фидан, а начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Минобороны в новом кабмине.

Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции в новом правительстве страны. Пост главы МВД Турции в новом кабмине Эрдогана занял губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.