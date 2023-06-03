Джевдет Йылмаз стал новым вице-президентом Турции, сместив с поста Мехмета Шимшека: таков указ лидера государства Реджепа Тайип Эрдогана.
Также известно о смене основного состава министров в новом кабмин, включая глав МИД, Минобороны, Минфина и МВД: главой иностранного ведомства стал Хакан Фидан, а начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Минобороны в новом кабмине.
Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции в новом правительстве страны. Пост главы МВД Турции в новом кабмине Эрдогана занял губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.
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