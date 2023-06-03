Крупный пожар на полигоне с боеприпасами произошёл в Германии

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Военный полигон с боеприпасами, расположенный в одном из районов города Ютербог, одолел пожар: возгорание осложняется порывами ветра, поэтому его площадь уже дошла до 35 га. Такой информацией поделился телеканал ZDF со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Московский Комсомолец в Германии

"Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы".

Ранее, в мае 2023 года, телеканал Rai передавал, что порядка четырёх человек получили серьёзные травмы в результате взрыва в центре Милана.