Военный полигон с боеприпасами, расположенный в одном из районов города Ютербог, одолел пожар: возгорание осложняется порывами ветра, поэтому его площадь уже дошла до 35 га. Такой информацией поделился телеканал ZDF со ссылкой на экстренные службы.
"Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы".
Ранее, в мае 2023 года, телеканал Rai передавал, что порядка четырёх человек получили серьёзные травмы в результате взрыва в центре Милана.
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