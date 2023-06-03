За минувшие сутки Министерство обороны РФ зафиксировало один эпизод нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщили официальные представители ведомства, добавив, что пострадавших не наблюдается.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе".
На данный момент проводится разбирательство командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что государство готово признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.