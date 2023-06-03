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Baijiahao: Россия взломала сверхсекретные данные НАТО по Украине

1:11
Мир

С начала спецоперации Россия наносит по военным объектам Украине мощные удары, однако в последнее время атаки стали более результативными. За минувшие недели ВКС РФ поразили американские зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве, склад в Хмельницком, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном, аэродром с самолётами-носителями ракет Storm Shadow и штаб Главного управления разведки.

Baijiahao: Россия взломала сверхсекретные данные НАТО по Украине
Фото: svs-gru.ru

Участившиеся ракетные атаки стали настоящей катастрофой для ВСУ, так как запасы оружия для контрнаступления истощаются из-за ударов. Однако местоположение таких объектов обычно держится в строгой секретности, и владеть этой информацией могут только киевское руководство и их покровители в НАТО, сообщили китайские аналитики.

"Одной из причин, по которой Россия всегда может точно наносить удары по важным военным объектам на Украине, может быть то, что Москва раскрыла многие сверхсекретные разведданные НАТО. <…> Возможности России по сбору и анализу разведданных действительно экстраординарны", — говорится в материале Baijiahao.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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