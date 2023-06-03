Глава офиса президента Украины Ермак обсудил "формулу мира" с помощником Байдена

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Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак проинформировал сегодня о том, что пообщался по телефону с помощником руководителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Корреспонденты РИА Новости пишут, что стороны говорили об инициированной Украиной "формуле мира", ориентированной на урегулирование вооружённого конфликта.

"Обсудили стремление Украины реализовать формулу мира Владимира Зеленского как основу достижения мира в Европе", — следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале Ермака.