Захарова: Москва готова к диалогу по контролю над вооружениями без жульничества сторон

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Власти РФ не отказываются от политико-дипломатических способов обеспечения национальной безопасности. Но эффективными они могут быть исключительно в случае отсутствия попыток жульничества, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Фото: lenta.ru

"Жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество, — подчеркнула Захарова. — И честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу".

В противном случае даже самая красивая схема непременно повиснет в воздухе, резюмировала дипломат.