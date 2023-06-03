Власти РФ не отказываются от политико-дипломатических способов обеспечения национальной безопасности. Но эффективными они могут быть исключительно в случае отсутствия попыток жульничества, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество, — подчеркнула Захарова. — И честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу".
В противном случае даже самая красивая схема непременно повиснет в воздухе, резюмировала дипломат.
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