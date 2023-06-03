Карлица с Украины притворялась ребёнком, чтобы её удочерила семья из США

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Приёмные родители из США удочерили женщину с Украины с карликовостью, которая прикидывалась шестилетним ребёнком.

Фото: телеканале Investigation Discovery

На телеканале Investigation Discovery показали документальный фильм, рассказывающий историю о том, как 23-летняя украинская девушка с заболеванием костей обманула приёмных родителей из США, которые приняли её за маленького ребёнка.

Только через год после удочерения семья из США заподозрила что-то неладное. Они обратили внимание на то, что 6-летнего ребёнка коренные зубы, есть менструация и она не любит играть с "ровесниками".

Приёмные родители сняли девушке квартиру, дали купоны на еду и уехали в Канаду. После возвращения в США их арестовали за то, что они оставили ребёнка одного, однако потом пару оправдали, так как были учтены все обстоятельства.

Биологическая мать девушки до сих пор живет на Украине.

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